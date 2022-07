Roma-Tottenham ad Haifa, Amnesty invia ai giallorossi rapporto su apartheid Israele contro Palestina (Di venerdì 29 luglio 2022) “Alla vigilia di Roma-Tottenham ad Haifa, anche se non è stato possibile incontrarci, abbiamo inviato su richiesta della Roma il rapporto sull’apartheid delle autorità israeliane nei confronti dei palestinesi. Ci auguriamo di proseguire il confronto su questi temi”. Lo ha scritto Amnesty Italia in un tweet in cui ha comunicato di aver presentato alla Roma un dossier sul trattamento dei palestinesi da parte di Israele, sede dell’amichevole contro il Tottenham ad Haifa in programma sabato sera. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) “Alla vigilia diad, anche se non è stato possibile incontrarci, abbiamoto su richiesta dellailsull’delle autorità israeliane nei confronti dei palestinesi. Ci auguriamo di proseguire il confronto su questi temi”. Lo ha scrittoItalia in un tweet in cui ha comunicato di aver presentato allaun dossier sul trattamento dei palestinesi da parte di, sede dell’amichevoleiladin programma sabato sera. SportFace.

