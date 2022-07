Roma, spaventoso incendio: il fumo e le fiamme avvolgono palazzi e auto. Residenti in strada (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma. Un incendio di grosse proporzioni che ha colpito improvvisamente Vigne Nuove nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 luglio. Ancora una volta il disastro è stato innescato da una serie di sterpaglie andate a fuoco, dalle quali si è poi sviluppato il grande rogo subito dopo. Grosso incendio a Vigne Nuove Le fiamme hanno interessato, nello specifico, via Capraia, angolo via Monte Resegone. Negli istanti successivi all’inizio dell’incendio il fumo, a causa del vento, ha subito avvolto i palazzi adiacenti l’area verde con i Residenti scesi in strada a proteggere i cortili dalle fiamme con i tubi per innaffiare. Leggi anche: spaventoso incendio sull’A1: paura per le abitazioni, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 luglio 2022). Undi grosse proporzioni che ha colpito improvvisamente Vigne Nuove nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 luglio. Ancora una volta il disastro è stato innescato da una serie di sterpaglie andate a fuoco, dalle quali si è poi sviluppato il grande rogo subito dopo. Grossoa Vigne Nuove Lehanno interessato, nello specifico, via Capraia, angolo via Monte Resegone. Negli istanti successivi all’inizio dell’il, a causa del vento, ha subito avvolto iadiacenti l’area verde con iscesi ina proteggere i cortili dallecon i tubi per innaffiare. Leggi anche:sull’A1: paura per le abitazioni, ...

