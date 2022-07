Roma, Shomurodov alla porta d’uscito: per sostituirlo si pensa a Belotti (Di venerdì 29 luglio 2022) La Roma guarda ancora al mercato per trovare un nuovo vice Abraham. L’esclusione di Eldor Shomurodov dai convocati per la partita contro il Tottenham che si giocherà domani sera in Israele ha infatti scatenato anche le voci di mercato sul possibile nuovo rinforzo per Mourinho. significando come l’attaccante uzbeko sia in uscita. Pochi giorni fa, il procuratore Kahor Muminov aveva dichiarato: “A oggi Shomurodov è un giocatore della Roma. Se ci potranno essere cambiamenti? Non escludo nulla…”. I giallorossi starebbero quindi pensando all’ormai ex capitano del Torino, ora svincolato, Andrea Belotti. Il giocatore ha avuto già qualche contatto in passato con la Roma e accetterebbe di buon grado un’avventura nella capitale. L’ordine delle cose però, prevede prima l’uscita ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Laguarda ancora al mercato per trovare un nuovo vice Abraham. L’esclusione di Eldordai convocati per la partita contro il Tottenham che si giocherà domani sera in Israele ha infatti scatenato anche le voci di mercato sul possibile nuovo rinforzo per Mourinho. significando come l’attaccante uzbeko sia in uscita. Pochi giorni fa, il procuratore Kahor Muminov aveva dichiarato: “A oggiè un giocatore della. Se ci potranno essere cambiamenti? Non escludo nulla…”. I giallorossi starebbero quindindo all’ormai ex capitano del Torino, ora svincolato, Andrea. Il giocatore ha avuto già qualche contatto in passato con lae accetterebbe di buon grado un’avventura nella capitale. L’ordine delle cose però, prevede prima l’uscita ...

