Roma, col Tottenham il vero esordio di Dybala: ecco la formazione (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma - La Roma si prepara alla penultima amichevole stagionale. La squadra di José Mourinho - che oggi ha fatto tappa a Gerusalemme - domani sera ad Haifa affronterà il Tottenham di Antonio Conte: un ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 29 luglio 2022)- Lasi prepara alla penultima amichevole stagionale. La squadra di José Mourinho - che oggi ha fatto tappa a Gerusalemme - domani sera ad Haifa affronterà ildi Antonio Conte: un ...

