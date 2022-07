Roma, assegnate le case alla Torre della Legalità: erano occupate dal clan Moccia (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma. Nessuno ci voleva abitare nella cosiddetta ‘Torre della Legalità’ di Tor Bella Monaca, negli appartamenti sequestrati nel 2021 ad esponenti del clan Moccia. Questo il motivo per cui per mesi quelle abitazioni sono rimaste vuote, nonostante siano lunghissime le liste di coloro che aspettano l’assegnazione di una casa popolare. assegnate le case alla Torre della Legalità Le associazioni Nonna Roma, Torpiùbella e Libera hanno chiesto più volte al Campidoglio di accelerare le pratiche per l’assegnazione e finalmente, hanno annunciato le associazioni, quegli appartamenti adesso sono abitati. Sulla pagina Facebook ufficiale di Nonna Roma si legge ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 luglio 2022). Nessuno ci voleva abitare nella cosiddetta ‘’ di Tor Bella Monaca, negli appartamenti sequestrati nel 2021 ad esponenti del. Questo il motivo per cui per mesi quelle abitazioni sono rimaste vuote, nonostante siano lunghissime le liste di coloro che aspettano l’assegnazione di una casa popolare.leLe associazioni Nonna, Torpiùbella e Libera hanno chiesto più volte al Campidoglio di accelerare le pratiche per l’assegnazione e finalmente, hanno annunciato le associazioni, quegli appartamenti adesso sono abitati. Sulla pagina Facebook ufficiale di Nonnasi legge ...

