Roma, armato di spranga si scaglia contro i militari (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, ragazzo armato di spranga si scaglia contro i militari ai Fori Imperiali. Un ragazzo con in mano una spranga, davanti a centinaia di turisti ieri, in largo Corrado Ricci, in centro storico a Monti ha preoccupato i soldati dell’esercito impegnati nello slargo tra via Cavour e via dei Fori Imperiali: i militari hanno avvicinato l’uomo per evitare che potesse utilizzare il bastone contro i passanti o arrecare danni a qualcuno. La richiesta ha scatenato la reazione del giovane che, dopo aver gettato la spranga in terra in segno di sfida si è rivolto ai soldati aggredendoli. I militari lo hanno bloccato utilizzando le tecniche MCM (metodo combattimento militari), tra lo sgomento delle ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 luglio 2022), ragazzodisiai Fori Imperiali. Un ragazzo con in mano una, davanti a centinaia di turisti ieri, in largo Corrado Ricci, in centro storico a Monti ha preoccupato i soldati dell’esercito impegnati nello slargo tra via Cavour e via dei Fori Imperiali: ihanno avvicinato l’uomo per evitare che potesse utilizzare il bastonei passanti o arrecare danni a qualcuno. La richiesta ha scatenato la reazione del giovane che, dopo aver gettato lain terra in segno di sfida si è rivolto ai soldati aggredendoli. Ilo hanno bloccato utilizzando le tecniche MCM (metodo combattimento), tra lo sgomento delle ...

