Roma: Abraham, 'Io e il Tottenham, mille battaglie' (Di venerdì 29 luglio 2022) "Giocare contro il Tottenham è sempre bello, con loro ho vissuto mille battaglie. Hanno iniziato la preparazione prima di noi e sono un po' più avanti, ma nel calcio non ci sono scuse". Parola di ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) "Giocare contro ilè sempre bello, con loro ho vissuto. Hanno iniziato la preparazione prima di noi e sono un po' più avanti, ma nel calcio non ci sono scuse". Parola di ...

Gazzetta_it : Abraham, l'intervista: 'Con me e Dybala è una #Roma da scudetto' - OfficialASRoma : ?? La nostra formazione per #SportingRoma: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazz… - GoalItalia : Dybala + Abraham ?? Dove può arrivare la Roma di Mou? ???? - LAROMA24 : ?? '#Belotti sarebbe una generosa riserva di #Abraham' 'Dopo aver avuto questo #Shomurodov, si può storcere il naso… - sportli26181512 : Roma, Shomurodov in uscita: resta vivo l'interesse per Belotti: Il club giallorosso deve trovare un nuovo vice Abra… -