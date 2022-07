Riviera romagnola, revoca del divieto di balneazione tra Cervia e Cesenatico: nuove analisi evidenziano parametri nella norma (Di venerdì 29 luglio 2022) Il comune di Cervia, nel Ravennate, revoca il divieto di balneazione. Dopo la paura e la sospensione temporanea dovuta al rilevamento di un’alta concentrazione del batterio escherichia coli, si torna alla normalità nel tratto di litorale da Cervia fino a Tagliata (al confine con Cesenatico, nella provincia di Forlì Cesena). Ora infatti, in seguito ai risultati delle nuove analisi delle acque, i parametri sono tornati nella norma e l’allarme è rientrato. Lo stop alla balneazione in 28 aeree della Riviera emiliano-romagnola da Goro (Ferrara) a Cattolica (Rimini) era partito nella mattinata di ieri, 28 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Il comune di, nel Ravennate,ildi. Dopo la paura e la sospensione temporanea dovuta al rilevamento di un’alta concentrazione del batterio escherichia coli, si torna allalità nel tratto di litorale dafino a Tagliata (al confine conprovincia di Forlì Cesena). Ora infatti, in seguito ai risultati delledelle acque, isono tornatie l’allarme è rientrato. Lo stop allain 28 aeree dellaemiliano-da Goro (Ferrara) a Cattolica (Rimini) era partitomattinata di ieri, 28 ...

