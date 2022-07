Riviera Romagnola ed escherichia coli: le spiagge dove c’è il divieto di balneazione (Di venerdì 29 luglio 2022) Da Goro a Rimini, rilevati batteri in mare sopra i limiti di legge: l’ondata di calore che ha innalzato la temperatura marina potrebbe avere causato uno «squilibrio organico». Siccità, gli esperti: «Il grande Po non esiste più» Leggi su corriere (Di venerdì 29 luglio 2022) Da Goro a Rimini, rilevati batteri in mare sopra i limiti di legge: l’ondata di calore che ha innalzato la temperatura marina potrebbe avere causato uno «squilibrio organico». Siccità, gli esperti: «Il grande Po non esiste più»

