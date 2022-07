Riviera Romagnola, divieti revocati per l’escherichia coli (Di venerdì 29 luglio 2022) Valori rientrati nella norma: la Regione ha revocato l’alt alla balneazione nei 22 lidi che erano risultati inquinati Leggi su corriere (Di venerdì 29 luglio 2022) Valori rientrati nella norma: la Regione ha revocato l’alt alla balneazione nei 22 lidi che erano risultati inquinati

Agenzia_Ansa : Vietato temporaneamente fare il bagno in 28 aree di balneazione della riviera emiliano-romagnola per valori anomali… - Corriere : Escherichia coli, troppi batteri nella Riviera Romagnola: vietato nuotare in 28 tratti di costa - SkyTG24 : Riviera romagnola, batteri oltre limiti: stop bagno in mare in 28 zone - Luxgraph : Riviera Romagnola, divieti revocati per l’escherichia coli #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war… - Giovy_84 : Raga io vi voglio bene ma devo essere sincero sulla riviera Romagnola. Locali, pulizia e saper investire su se stes… -