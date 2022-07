Ripristinato l' asfalto delle strade vecchianesi dopo i lavori per la fibra

sampietrino : @Rinascimentorom @VittorioSgarbi @stampasgarbi @AnsaRomaLazio @ilmessaggeroit @tempoweb @Adnkronos @rep_roma… - Alfa_Phi : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @AnsaRomaLazio @ilmessaggeroit @tempoweb @Adnkronos @rep_roma @corriereroma Forse ved… -

LA NAZIONE

Asfalti ok dopo la chiusura dei cantieri per Open Fiber. "Man mano che i lavori portati avanti da Open Fiber per conto del macroprogetto regionale, vanno avanti, estenderemo sempre più la connessione ...Polizia Locale e tecnici Iren nella serata del 27 luglio in via San Rocchino. Qui infatti l'ha ceduto in mezzo alla strada e si è aperta una profonda buca di circa un metro quadrato: ...Il caso di piazza Jacopo da Varagine, nel centro storico. Il comune, costretto a installare cartello di avviso, impone all’impresa di stendere nuove pezze di asfalto per limitare i danni.Per ripristinare la situazione e raggiungere la tubatura guasta è stato necessario aprire un buco nell’asfalto ...