Ricavi in crescita e utile in calo per Rcs di Cairo nel semestre

Rcs chiude il semestre con Ricavi consolidati a 445,7 milioni, in crescita del 5,7% rispetto al pari periodo 2021 (421,8 milioni). Il risultato netto è di 24,2 milioni, in calo rispetto ai 38,7 milioni nel pari periodo del 2021 (quando aveva beneficiato per 9,5 milioni di una plusvalenza su un asset partecipativo). L'EBITDA ante oneri Calcio e Finanza.

