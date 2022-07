Ric Flair: “Non credo John Cena vincerà mai un altro titolo mondiale” (Di venerdì 29 luglio 2022) Ieri Chris Van Vliet, intervistatore di celebrità e soprattutto di wrestlers, ha pubblicato su YouTube la sua intervista a Ric Flair. In suddetta intervista, Chris ha posto diverse domande al “Nature Boy” sulla sua carriera, sul suo avversario preferito, sul suo ultimo match in previsione il 31 Luglio ed infine, sulla possibilità che Jhon Cena possa superare il suo record di 16 volte campione del mondo. La risposta di Ric Flair Va detto che John Cena è un 16 volte campione del mondo, posizionandosi ex aequo con Flair nella classifica di titoli vinti durante la carriera. Tuttavia, alla domanda se Cena avrebbe superato mai il “Nature boy”, Ric ha risposto: “Non credo… Non credo che diano più titoli mondiali ad un part timer ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 29 luglio 2022) Ieri Chris Van Vliet, intervistatore di celebrità e soprattutto di wrestlers, ha pubblicato su YouTube la sua intervista a Ric. In suddetta intervista, Chris ha posto diverse domande al “Nature Boy” sulla sua carriera, sul suo avversario preferito, sul suo ultimo match in previsione il 31 Luglio ed infine, sulla possibilità che Jhonpossa superare il suo record di 16 volte campione del mondo. La risposta di RicVa detto cheè un 16 volte campione del mondo, posizionandosi ex aequo connella classifica di titoli vinti durante la carriera. Tuttavia, alla domanda seavrebbe superato mai il “Nature boy”, Ric ha risposto: “Non… Nonche diano più titoli mondiali ad un part timer ...

TSOWrestling : L'ormai ex Chairman della #WWE sarà presente all'ultimo incontro del Nature Boy? #TSOW // #TSOS - mathiassss__ : mi stavo addormentando è partita ric flair drip mi sa che le mie 4 ore di sonno previste diventeranno 3 - fritztheyodeler : @travisakers Franco Harris Dale Murphy Niki Lauda Franz Klammer Mr. T Mozart Johann Strauss Paolo Rossi Ric Flair R… - TSOWrestling : Non si può dire di no a Charlotte, Ric! #TSOS // #TSOW - IsolaWrestling : Ric Flair si lamenta del ritiro di Vince McMahon sulla scia delle accuse -