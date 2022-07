Requiem per Conte. In due mosse Grillo gli ha fatto fuori il cerchio magico (Di venerdì 29 luglio 2022) La regola del doppio mandato gli elimina la metà dei fedelissimi. E l'altra metà finira in collegi malsicuri. Comincia l'era Raggi-Di Battista Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 luglio 2022) La regola del doppio mandato gli elimina la metà dei fedelissimi. E l'altra metà finira in collegi malsicuri. Comincia l'era Raggi-Di Battista

