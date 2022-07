Repubblica: lo scazzo da osteria Juric-Vagnati figlio del clima che ha trasformato il Torino nella Cairese (Di venerdì 29 luglio 2022) Repubblica non so fa sfuggire l’occasione di fare a pezzi Cairo (editore del Corriere della Sera) e lo fa nelle pagine di sport dopo la “scazzo da osteria” (così è definito) tra Juric e il direttore sportivo Vagnati che sono venuti alle mani nel parcheggio dell’albergo. Già da molti anni i tifosi chiamano quella squadra granata la Cairese Fc, prendendo le distanze sentimentali da un’entità che non riconoscono, in cui non si identificano e che sono oramai sul punto di disprezzare. Alle origini di quello scazzo da osteria ci sono tensioni interne che si trascinano da un anno, ma soprattutto un disamore della piazza che galoppa da un decennio e un clima avvelenato che nega la voglia e il piacere di spendersi per la squadra (l’ultima ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022)non so fa sfuggire l’occasione di fare a pezzi Cairo (editore del Corriere della Sera) e lo fa nelle pagine di sport dopo la “da” (così è definito) trae il direttore sportivoche sono venuti alle mani nel parcheggio dell’albergo. Già da molti anni i tifosi chiamano quella squadra granata laFc, prendendo le distanze sentimentali da un’entità che non riconoscono, in cui non si identificano e che sono oramai sul punto di disprezzare. Alle origini di quellodaci sono tensioni interne che si trascinano da un anno, ma soprattutto un disamore della piazza che galoppa da un decennio e unavvelenato che nega la voglia e il piacere di spendersi per la squadra (l’ultima ...

