Renault | nonostante il ‘buco’ dell’addio a Russia vola in Borsa sui conti del primo semestre

(Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Con un balzo del 4,66% a 28,78 euro ladi Parigi ha accolto i risultati deldel gruppoche – pur dovendo fare icon le conseguenze delle sanzioni alla(e conseguente abbandono del mercato) – mostrano un “passo avanti nella ripresa del Gruppo” e un “significativo miglioramento della redditività” testimoniato dal 4,7% di margine operativo, pari a 988 milioni di euro. Il Gruppo guidato da Luca De Meo vede un fatturato dela 21,1 miliardi di euro, stabile rispetto allo stesso periodo del 2021,il calo dell’11,9% delle vendite mondiali del Gruppo nel periodo, in un contesto di mercato ancora difficile. Netto miglioramento del margine operativo del Ramo Auto che si attesta a 420 ...

invece, il Gruppo Volkswagen ha regolato di nuovo le antagoniste, leader assoluto non ... Dacia Duster con 19.039, Volkswagen T - Roc con 18.679, Volkswagen Golf con 17.575, Captur ... pari ad un miglioramento di 565 milioni di euro (+2,8 punti), il calo consegne rispetto ... Arkana registra oltre 100.000 ordini dal lancio, di cui il 60% nella versione E - TECH e il ... La Casa di Crewe arriverà sul mercato con la sua prima EV qualche mese dopo il previsto, anche se la... Il Gruppo Renault, annunciando l'uscita dal mercato russo, aveva sottolineato che quest ...