Regione Lazio, via al nuovo piano energetico (Di venerdì 29 luglio 2022) . Abbattere le emissioni di C02 entro il 2050, incoraggiando le rinnovabili. La giunta Zingaretti ha approvato il nuovo piano energetico regionale (Per). Un programma vasto che fissa gli obiettivi da raggiungere nel medio e lungo termine, indicando una serie di misure da mettere in campo. "Abbiamo risorse mai viste prima per affrancarci da fonti fossili", ha detto Zingaretti. Per Lombardi è cruciale "azzerare le emissioni di CO2 puntando al 100% di energie rinnovabili". Si passa dalla drastica riduzione delle auto private all'elettrificazione del sistema di trasporto pubblico su gomma . I trasporti pubblici e privati, insieme, valgono infatti circa il 60% dei consumi. Ma per eliminare le fonti fossili, si punta anche sull'incremento del fotovoltaico, sul solare termico, sulle comunità energetiche rinnovabili.

