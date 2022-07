Reggina | UFFICIALE la risoluzione del contratto con Aglietti | il comunicato

(Di venerdì 29 luglio 2022) Laha annunciato ladei contratti con il tecnico Alfredo, l’allenatore in seconda Cesar Vinicio Cervo de...

... ad una settimana dal primo impegnodi Coppa Italia, venerdì prossimo, contro il ... MAJER - Sul fronte uscite, invece, Zan Majer piace tanto alladi Pippo Inzaghi. L'annuncio potrebbe ...Lasi è piombata sul calciatore sfruttando il suo contratto in scadenza nel 2023 e battendo ... Adesso è Reggio Calabria ad accoglierlo, si aspetta soltanto la notadel club. Ascolta l'...La Reggina ha comunicato che è stato raggiunto l'accordo per la risoluzione dell'accordo in essere con Alfredo Aglietti e il suo staff, che vantano un legame sino al 30 giugno 2023 ...L’allenatore era stato esonerato nella passata stagione, ma era ancora sotto contratto con la Reggina Termina ufficialmente il rapporto tra la Reggina e il tecnico Alfredo Aglietti. L’allenatore era s ...