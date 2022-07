Razzo cinese dallo spazio: tre traiettorie possibili di caduta nel sud Italia, compresa Puglia Impatto possibile con la Terra domani (Di venerdì 29 luglio 2022) Le possibili traiettorie di caduta del vettore che nei giorni ha trasportato la stazione spaziale cinese sono ancora molte. In tre casi tali eventualità riguardano l’Italia, da Latina in giù, compresa dunque la Puglia. Il dipartimento della protezione civile, nella riunione di ieru, ha valutato la situazione. Che, va ribadito, è ancora tutt’altro che dettagliata. L’Impatto del Razzo con il pianeta è in programma domani. Chissà dove. L'articolo Razzo cinese dallo spazio: tre traiettorie possibili di caduta nel sud Italia, compresa Puglia <small ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 29 luglio 2022) Ledidel vettore che nei giorni ha trasportato la stazione spazialesono ancora molte. In tre casi tali eventualità riguardano l’, da Latina in giù,dunque la. Il dipartimento della protezione civile, nella riunione di ieru, ha valutato la situazione. Che, va ribadito, è ancora tutt’altro che dettagliata. L’delcon il pianeta è in programma. Chissà dove. L'articolo: tredinel sud

Agenzia_Ansa : Un componente del razzo cinese Lunga Marcia, che il 24 luglio ha portato in orbita il secondo modulo della stazione… - ItalianAirForce : Il Centro Space Situational Awareness del Comando Operazioni Aerospaziali dell'#AeronauticaMilitare è stato attivat… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Il #razzo cinese #lungamarcia5b in caduta libera verso la terra. Impatto previsto per le 20.26, 'possibili tre traiett… - telodogratis : Razzo cinese in caduta, Sicilia tra le possibili destinazioni - GianniVezzani1 : RT @Libero_official: Il #razzo cinese #lungamarcia5b in caduta libera verso la terra. Impatto previsto per le 20.26, 'possibili tre traiett… -