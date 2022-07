Raspadori, il Napoli fa sul serio: cosa c'è dietro le parole di Carnevali (Di venerdì 29 luglio 2022) "C'è stata una richiesta del Napoli per Raspadori". Non ha usato giri di parole Giovanni Carnevali, amministratore delegato... Leggi su calciomercato (Di venerdì 29 luglio 2022) "C'è stata una richiesta delper". Non ha usato giri diGiovanni, amministratore delegato...

TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Carnevali conferma: 'Il Napoli ci ha chiesto Raspadori, vediamo come finirà' - DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli vuole #Raspadori, che ha già detto di sì. Il @SassuoloUS non vuole cedere. La situaz… - Emilio45239866 : @erosazzurro Accordo economico trovato tra procuratore di Raspadori e Napoli. E' stato comunicato alla società Sassuolo. Si attende. - LopesGenny : @Theitalianape_1 @marcostella0011 @iINSIDER_ In verità il napoli ha già l accordo con raspadori, bisogna trovarlo con il sassuolo - lavoceazzurra : #Raspadori è vicinissimo ad essere un giocatore del #Napoli ??? #Calciomercato #ForzaNapoliSempre #Transfer #Sassuolo -