Raspadori | i tifosi del Napoli scatenati sui social | “vieni da noi”

Il Napoli in pressing su Raspadori, i tifosi azzurri scatenati sui social invitano il calciatore a vestire l'azzurro. Il Napoli vuole Raspadori del Sassuolo. Il club neroverde spinge per tenere il giocatore ma De Laurentiis fa sul serio e vuole regalarlo a Spalletti. Del futuro dell'attaccante neroverde, e non solo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali: "Raspadori è ambizioso, ma abbiamo già fatto una cessione importante (Scamacca, ndr) dopo quella di Boga a gennaio, per cui non abbiamo una grande necessità di vendere. Diventa complicato quando un giocatore ha il desiderio di cambiare squadra, ma è ancora presto. Raspadori ha una richiesta del Napoli, vedremo ...

