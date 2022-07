Rapporto Criminalità Minorile Italiana e Straniera: reati in calo, ma è solo effetto covid (Di venerdì 29 luglio 2022) Rapine, risse, aggressioni. Negli ultimi mesi Genova è stata il ring di fatti criminosi commessi da giovanissimi, italiani e stranieri, che hanno messo in allarme istituzioni locali e operatori dell’accoglienza. La città è sede di alcuni dei centri di eccellenza del Paese nell’ambito dell’ospitalità e dell’inclusione sociale dei minori stranieri non accompagnati, con un passato contrassegnato il più delle volte da storie di soprusi e violenze. Da vittime, anche di tratta, a carnefici il passo è breve e spesso basta poco a far scatenare la brutalità subita o di cui sono stati involontari testimoni. E l’8 luglio scorso le scaramucce tra gruppi di albanesi, egiziani e magrebini sono deflagrate in una maxi rissa nel cuore della notte dentro e fuori un centro di accoglienza a Castelletto, uno dei quartieri residenziali della città. In quell’occasione, una ventina di minori non accompagnati ... Leggi su api.follow (Di venerdì 29 luglio 2022) Rapine, risse, aggressioni. Negli ultimi mesi Genova è stata il ring di fatti criminosi commessi da giovanissimi, italiani e stranieri, che hanno messo in allarme istituzioni locali e operatori dell’accoglienza. La città è sede di alcuni dei centri di eccellenza del Paese nell’ambito dell’ospitalità e dell’inclusione sociale dei minori stranieri non accompagnati, con un passato contrassegnato il più delle volte da storie di soprusi e violenze. Da vittime, anche di tratta, a carnefici il passo è breve e spesso basta poco a far scatenare la brutalità subita o di cui sono stati involontari testimoni. E l’8 luglio scorso le scaramucce tra gruppi di albanesi, egiziani e magrebini sono deflagrate in una maxi rissa nel cuore della notte dentro e fuori un centro di accoglienza a Castelletto, uno dei quartieri residenziali della città. In quell’occasione, una ventina di minori non accompagnati ...

