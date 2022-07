Raoul Bova e quel dramma che gli ha fatto perdere molti chili: la triste confessione (Di venerdì 29 luglio 2022) Negli anni scorsi il noto attore romano ha passato un momento molto complicato. Che cosa era successo? Che cosa aveva raccontato in proposito? Raoul Bova è uno degli attori italiani più noti. Infatti, ha preso parte a un numero davvero elevatissimo di film cinematografici e televisivi. Uno dei suoi primi ruoli importanti lo ebbe nel 1996 nel film ‘Palermo Milano solo andata’. Nel corso della sua lunga carriera ha conquistato parecchi premi e riconoscimenti! Raoul Bova – AltranotiziaMa che brutto periodo ha passato Raoul Bova qualche anno fa? Per quale motivo ha dovuto perdere parecchi kili in poco tempo? Raoul Bova e il terribile momento di qualche anno fa Nato a Roma il 14 agosto del 1971, Raoul ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 29 luglio 2022) Negli anni scorsi il noto attore romano ha passato un momento molto complicato. Che cosa era successo? Che cosa aveva raccontato in proposito?è uno degli attori italiani più noti. Infatti, ha preso parte a un numero davvero elevatissimo di film cinematografici e televisivi. Uno dei suoi primi ruoli importanti lo ebbe nel 1996 nel film ‘Palermo Milano solo andata’. Nel corso della sua lunga carriera ha conquistato parecchi premi e riconoscimenti!– AltranotiziaMa che brutto periodo ha passatoqualche anno fa? Per quale motivo ha dovutoparecchi kili in poco tempo?e il terribile momento di qualche anno fa Nato a Roma il 14 agosto del 1971,...

annapi84 : @AdrianaMascia3 Totti e il calendario di Raoul Bova ??... e poi altri poster che si sono alternati nel tempo delle v… - LucaParisi20 : @DiMarzio @TorontoFC @SkySport E io a Raoul Bova - girladdictedz : RT @quellachepiange: Raoul Bova, Lino Guanciale e Luca Argentero a Sanremo - girladdictedz : RT @ModestoBanzon: “Under the Tuscan Sun” star Raoul Bova on the set of “Buongiorno, Mamma 2” at Castel Sant’Angelo Roma. - girladdictedz : RT @yleniaindenial1: Raoul Bova accolto come se fosse il Papa -