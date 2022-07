Rampelli: «L’Italia è un business nazionale, ma c’è chi vuole liquidarla a partire dal trasporto aereo» (Di venerdì 29 luglio 2022) Qualcuno voleva liquidare L’Italia e ha cominciato dal trasporto aereo. Parola di Fabio Rampelli che non è nuovo a battaglie contro la rottamazione della nostra compagnia di bandiera. “Le nostre eccellenze devono produrre denaro a beneficio della nostra comunità”, scrive in un lungo post il vicepresidente della Camera. “E proponiamo che lo Stato rimanga dentro Ita, con quota di maggioranza. Aperti al mercato in questa cornice e per questo disponibili perfino a entrare con quote di Ita in Lufthansa“. Rampelli presenta la parodia della ricchezza e il volo Il deputato di Fratelli d’Italia dalla sua bacheca Facebook usa l’ironia con una divertente parodia sulla ricchezza e il volo. Corredata dall’immagine di Paperon de Paperoni che si tuffa nelle sue pepite d’oro dove il personaggio di Walt Disney ama ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 luglio 2022) Qualcuno voleva liquidaree ha cominciato dal. Parola di Fabioche non è nuovo a battaglie contro la rottamazione della nostra compagnia di bandiera. “Le nostre eccellenze devono produrre denaro a beneficio della nostra comunità”, scrive in un lungo post il vicepresidente della Camera. “E proponiamo che lo Stato rimanga dentro Ita, con quota di maggioranza. Aperti al mercato in questa cornice e per questo disponibili perfino a entrare con quote di Ita in Lufthansa“.presenta la parodia della ricchezza e il volo Il deputato di Fratelli d’Italia dalla sua bacheca Facebook usa l’ironia con una divertente parodia sulla ricchezza e il volo. Corredata dall’immagine di Paperon de Paperoni che si tuffa nelle sue pepite d’oro dove il personaggio di Walt Disney ama ...

