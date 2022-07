Raid su un carcere di Donetsk, Mosca accusa Kiev. Zelensky: «Operazione pianificata dai russi per screditarci» – Il video (Di venerdì 29 luglio 2022) La prigione di Olenivka, nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, è stata bombardata. Il conto dei morti sarebbe salito nelle ultime ore a 53, mentre i feriti sono 75. Mosca e Kiev si sono accusate a vicenda, con procuratori e investigatori di entrambi i Paesi che hanno avviato delle indagini sul caso. Il ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia Interfax, ha affermato che il bombardamento è stato compiuto con missili Himars, simili a quelli forniti alle forze ucraine dagli Usa. I militari ucraini, dicono i russi, hanno attaccato Olenivka per eliminare i membri del battaglione Azov imprigionati là dentro perché stavano parlando troppo. La risposta di Volodymyr Zelensky non si è fatta attendere. Quella portata avanti a Olenivka «è una classica, cinica ed elaborata ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) La prigione di Olenivka, nell’autoproclamata Repubblica popolare di, è stata bombardata. Il conto dei morti sarebbe salito nelle ultime ore a 53, mentre i feriti sono 75.si sonote a vicenda, con procuratori e investigatori di entrambi i Paesi che hanno avviato delle indagini sul caso. Il ministero della Difesa russo, citato dall’agenzia Interfax, ha affermato che il bombardamento è stato compiuto con missili Himars, simili a quelli forniti alle forze ucraine dagli Usa. I militari ucraini, dicono i, hanno attaccato Olenivka per eliminare i membri del battaglione Azov imprigionati là dentro perché stavano parlando troppo. La risposta di Volodymyrnon si è fatta attendere. Quella portata avanti a Olenivka «è una classica, cinica ed elaborata ...

