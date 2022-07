BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Quinto di Valpantena (Verona), trattore si ribalta: agricoltore muore #quintodivalpantena #verona - MediasetTgcom24 : Quinto di Valpantena (Verona), trattore si ribalta: agricoltore muore #quintodivalpantena #verona - PantheonVerona : Un'altra tragedia tra i campi veronesi, questa volta a Quinto di Valpantena. Un trattore si è ribaltato schiacciand… - primogiornale : Ennesimo incidente mortale in agricoltura nel veronese dove oggi, poco dopo le 14,30, un agricoltore ha perso la vi… -

Un agricoltore di 63 anni è morto a causa del ribaltamento del trattore su cui si trovava a Quinto di Valpantena (Verona). Erano da poco passate le 14e30 di oggi, 28 luglio, quando i soccorritori sono stati allertati per un incidente mortale in campagna. Il fatto è avvenuto in via Ronchi a Quinto di Valpantena, frazione del comune di Verona. La vittima è un 63enne che si trovava a bordo del suo trattore quando ha perso il controllo del mezzo finendo per ribaltarsi. Sul posto sono subito intervenuti l'ambulanza e l'elicottero del 118, assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Nonostante i rapidi soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.