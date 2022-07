Questa conferenza stampa di Nadal risale al 2011 e il vaccino anti-Covid non c’entra (Di venerdì 29 luglio 2022) Il 24 luglio 2022 è stato pubblicato su Facebook un video di 2 minuti e 41 secondi che mostra il tennista Rafael Nadal mentre ha dei dolori durante una conferenza stampa. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post che recita: «Il sostenitore del vaccino Covid, Rafael Nadal, crolla in conferenza stampa». Si tratta di un video decontestualizzato, che veicola una notizia falsa. L’incidente risale al 4 settembre del 2011, molti anni prima dell’inizio della pandemia di Covid-19. Durante una conferenza all’U.S. Open, torneo di tennis che si svolge a New York, dopo che Nadal aveva giocato per più di due ore, si era sentito male nella sala ... Leggi su facta.news (Di venerdì 29 luglio 2022) Il 24 luglio 2022 è stato pubblicato su Facebook un video di 2 minuti e 41 secondi che mostra il tennista Rafaelmentre ha dei dolori durante una. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post che recita: «Il sostenitore del, Rafael, crolla in». Si tratta di un video decontestualizzato, che veicola una notizia falsa. L’incidenteal 4 settembre del, molti anni prima dell’inizio della pandemia di-19. Durante unaall’U.S. Open, torneo di tennis che si svolge a New York, dopo cheaveva giocato per più di due ore, si era sentito male nella sala ...

DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma, oggi è il #Dybala day: 'Voglio vincere con questa squadra' ???? - possibile_tv : RT @PossibileIt: Alle 15 @beabri parteciperà alla conferenza stampa organizzata da Eumans per denunciare la situazione e rilanciare questa… - zonaTv : RT @PossibileIt: Alle 15 @beabri parteciperà alla conferenza stampa organizzata da Eumans per denunciare la situazione e rilanciare questa… - myo75ho : RT @PossibileIt: Alle 15 @beabri parteciperà alla conferenza stampa organizzata da Eumans per denunciare la situazione e rilanciare questa… - ChantyAndrea : @FedeTrittoItaly @DiSantita @JandiraDeoliv17 #MaputoConferenceDay2 amen.. Anche il 31/07, questa conferenza è davvero ricca! -