(Di venerdì 29 luglio 2022) Francoaveva tre grandi qualità. 1. Era undel, conosceva la materia come pochi, al livello dei grandi come Riccardo Sales, Pippo Faina, Arnaldo Taurisano. 2. Era un grande ...

AntonioKap1234 : Jessica sa che dovrà fare tanti punti perché la FOTO SUPREMA è in mano sua...secondo voi perché usa la Polaroid quel genio? ?? #jeru - VeciaDeSpade : RT @Gazzetta_it: Quel genio del basket di #Casalini, sempre leale e con la storia dell'Olimpia nel Dna: il ricordo di #DanPeterson https://… - Gazzetta_it : Quel genio del basket di #Casalini, sempre leale e con la storia dell'Olimpia nel Dna: il ricordo di #DanPeterson - attimo_un : @ChanceGardiner @Obsolete_LG Chiederei banalmente a quel genio di documentarci quando lui ha fatto tutte le dosi di cosiddetto vaccino. - singerindubai : RT @GlosweetyGlo: Potete avvisare quel gran genio del mio amico della #AgendaDraghi e dei #traditori dell'Italia? #lettamaio #LettaFaiSchi… -

La Gazzetta dello Sport

Franco Casalini aveva tre grandi qualità. 1. Era undel basket, conosceva la materia come pochi, al livello dei grandi come Riccardo Sales, Pippo Faina, Arnaldo Taurisano. 2. Era un grande insegnante: dalle sue giovanili dell'Olimpia sono usciti ...SAM SMITH - HOW DO YOU SLEEP Rimango stupito ogni volta del suo immenso talento e ditimbro ... artista impeccabile, un. Questo brano è un capolavoro che ascolti a tutto volume. E' nella ... Quel genio del basket di Casalini, sempre leale e con la storia dell'Olimpia nel Dna Il Palermo cerca un allenatore. Tra quelli che sembrano più vicini ci sarebbe Eugenio Corini anche se piace Claudio Ranieri.Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...