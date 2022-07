Queer as Folk | su StarzPlay il reboot della serie che ha rotto ogni tabù Nel cast Kim Cattrall

NelFatato : Ho guardato il reboot di queer as folk , santissimo dio ma più schifo non potevano fare?! Quanto sono stufo di poli… - jungleland__ : Mamma mia quando dovevo finire Queer as Folk ma non volevo che mia mamma mi vedesse sempre al computer per cui ho s… - cinefilosit : Queer as Folk, recensione della serie in arrivo su Starzplay #ILoveCinefilos - Think_movies : “Queer as Folk”: debutterà il 31 luglio su STARZPLAY la la serie prodotta da Russell T. Davis… - DrApocalypse : Queer as Folk, il reboot arriva in Italia il 31 luglio. Il trailer -

Cinefilos.it

Apple TV+ Surface - dal 29 luglio VEDI ANCHE StarzPlayas- dal 31 luglio Nel 1999, la serie inglese "as" rivoluzionò il modo in cui venivano rappresentati gay, lesbiche e ...di Eva Cabras Lo show arriverà in Italia il 31 luglio grazie a Starzplay e per l'occasione ne abbiamo parlato con Ryan O'Connell e Fin Argus 1 di 6 Fare la storia Nel 1999 l'originale "as" sconvolse il pubblico conservatore inglese ed entusiasmò la comunità, grazie a uno show interamente incentrato su tre uomini gay di Manchester raccontati senza censure e ... Queer as Folk, recensione della serie in arrivo su Starzplay The 18-year-old transgender activist, from Manchester, recently starred in Netflix's hit LGBTQ+ drama series Heartstopper and is also joining the Doctor Who cast to play Rose in the next series.The actor praised Russell T Davies for being outspoken on the threat to LGBTQ+ rights as he warned how things can be ‘undone with a stroke of a pen’.