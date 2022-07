“Qualcosa di grave che non torna”. Diana, lo fa sapere il legale della mamma della bimba morta (Di venerdì 29 luglio 2022) Oltre 150 persone hanno partecipato ai funerali di Diana, la bimba di 16 mesi morta di stenti dopo che la madre l’ha lasciata sola in casa per sei giorni. L’ultimo saluto si sta tenendo nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a San Giuliano Milanese. La donna è rinchiusa in carcere e accusata di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi. Nella giornata di martedì 26 luglio sono stati resi noti i risultati dell’autopsia svolta sul corpicino della piccola Diana. Secondo quanto è emerso dall’autopsia non ci sono segni evidenti sul corpo di Diana che possano far pensare ad una causa precisa. Insomma, per il momento è confermata la prima ipotesi, ovvero che la piccola di 16 mesi sia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Oltre 150 persone hanno partecipato ai funerali di, ladi 16 mesidi stenti dopo che la madre l’ha lasciata sola in casa per sei giorni. L’ultimo saluto si sta tenendo nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a San Giuliano Milanese. La donna è rinchiusa in carcere e accusata di omicidio volontario con l’aggravantepremeditazione e dei futili motivi. Nella giornata di martedì 26 luglio sono stati resi noti i risultati dell’autopsia svolta sul corpicinopiccola. Secondo quanto è emerso dall’autopsia non ci sono segni evidenti sul corpo diche possano far pensare ad una causa precisa. Insomma, per il momento è confermata la prima ipotesi, ovvero che la piccola di 16 mesi sia ...

