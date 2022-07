Qualche temporale in serata, il weekend sarà all’insegna del sole (Di venerdì 29 luglio 2022) Che tempo farà? La risposta nelle previsioni meteo del bollettino ufficiale emesso venerdì 29 luglio 2022 da Marco Tarantola per il Centro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA L’alta pressione subtropicale in estensione dal nord Africa all’Europa centro-meridionale si è indebolita grazie all’arrivo di più incisive correnti atlantiche che determineranno fino alla giornata odierna una diffusa instabilità specie dal tardo pomeriggio ed in serata. Da sabato un nuovo aumento della pressione atmosferica garantirà un weekend in prevalenza soleggiato su tutta la regione. Le temperature, dopo il recente calo, subiranno un leggero aumento da sabato, seppur rimanendo su livelli di caldo moderato e senza i picchi dei giorni scorsi. Un deciso incremento termico è atteso da metà della prossima settimana, con temperature che si porteranno diffusamente ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 29 luglio 2022) Che tempo farà? La risposta nelle previsioni meteo del bollettino ufficiale emesso venerdì 29 luglio 2022 da Marco Tarantola per il Centro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA L’alta pressione subtropicale in estensione dal nord Africa all’Europa centro-meridionale si è indebolita grazie all’arrivo di più incisive correnti atlantiche che determineranno fino alla giornata odierna una diffusa instabilità specie dal tardo pomeriggio ed in. Da sabato un nuovo aumento della pressione atmosferica garantirà unin prevalenzaggiato su tutta la regione. Le temperature, dopo il recente calo, subiranno un leggero aumento da sabato, seppur rimanendo su livelli di caldo moderato e senza i picchi dei giorni scorsi. Un deciso incremento termico è atteso da metà della prossima settimana, con temperature che si porteranno diffusamente ...

