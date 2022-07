Qualche domanda a Meloni sulle amicizie russe dei suoi alleati

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 29 luglio 2022) Al direttore - Durante una campagna elettorale l’aria è piena di discorsi. E viceversa. Michele Magno Al direttore - Caro Cerasa, assistiamo da mesi al surreale dibattito sull’invio di armi all’Ucraina, sul quale Mario Draghi è sempre stato chiaro, schierandosi subito dalla parte giusta della storia. C’è da parte di molti una grande mistificazione su questo tema, tesa a spostare l’attenzione da un evento incontrovertibile, ovvero l’immotivata guerra scatenata da Putin. C’è un dato di fatto che spesso non viene preso in considerazione, forse anche in malafede: sono gli ucraini a voler combattere fino alla fine per la loro patria (e noi non possiamo negarglielo). Gli stessi ucraini che, se non avessero ricevuto le nostre armi, avrebbero combattuto anche a mani nude, con un epilogo molto più amaro di quello odierno: un paese finito, conquistato e tantissimi morti (tutti ucraini), ...