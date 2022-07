Putinismo di ritorno e come fermarlo

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 luglio 2022) Fin dalle origini il Movimento 5 stelle e la Lega versione Salvini hanno espresso posizioni del tutto destabilizzanti rispetto alla tradizionale collocazione internazionale dell’Italia. Nella legislatura 2013-2018 il M5s presentò addirittura una mozione per l’uscita dell’Italia dalla Nato Dopo le elezioni del 2018, che i grillini vinsero con il 32%,noto si formò il governo Conte 1, guidato da Di Maio e da Salvini con due punti di riferimento internazionali: Di Maio, guidato dal sottosegretario Geraci, arrivò a concludere con la Cina il patto per la nuova via della Seta, unica nazione del G7. Un’operazione di così grande rilievo avvenne fra la disattenzione generale, anche perché Salvini era assorbito da un solo interesse, l’organico rapporto con la Russia di Putin e con il partito di Russia Unita. Tutto ciò ebbe un notevole spessore di carattere ...