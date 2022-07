PSG: Wijnaldum non è convocato per la Supercoppa. E la Roma… (Di venerdì 29 luglio 2022) La Roma continua a sognare l’arrivo di Wijnaldum: l’olandese non è convocato dal Paris Saint-Germain per la Supercoppa di Francia La Roma continua a sognare Wijnaldum e dalla Francia arrivano notizie che alimentano la speranza dei giallorossi. Il calciatore olandese infatti non è tra i convocati della partita contro il Nantes valido per la Supercoppa di Francia. Di seguito i convocati di Galtier. Navas, Donnarumma, Rico, Hakimi, Bernat, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Mukiele, Diallo, Nuno Mendes, Verratti, Paredes, Danilo, Zaïre-Emery, Vitinha, Sarabia, Gueye, Kalimuendo, Icardi, Neymar, Messi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) La Roma continua a sognare l’arrivo di: l’olandese non èdal Paris Saint-Germain per ladi Francia La Roma continua a sognaree dalla Francia arrivano notizie che alimentano la speranza dei giallorossi. Il calciatore olandese infatti non è tra i convocati della partita contro il Nantes valido per ladi Francia. Di seguito i convocati di Galtier. Navas, Donnarumma, Rico, Hakimi, Bernat, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Mukiele, Diallo, Nuno Mendes, Verratti, Paredes, Danilo, Zaïre-Emery, Vitinha, Sarabia, Gueye, Kalimuendo, Icardi, Neymar, Messi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

