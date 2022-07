Prossima novità TikTok con lo streaming musicale | c’è il brevetto

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 29 luglio 2022) Una delleper il futuro potrebbe essere un nuovo servizio di, al pari di Spotify per intenderci. In effetti, il social network sarebbe pronto ad ampliare l’offerta di contenuti per i suoi utenti, in una maniera del tutto diversa dal passato ma che è figlia dell’incredibile successo della piattaforma. Per quanto non ci sia l’assoluta certezza della, c’è un chiaro ed inequivocabile indizio che va proprio in questa direzione. ByteDance, ossia la società madre del social, ha depositato un appositonegli Stati Uniti che fa riferimento proprio ad un’offerta denominataMusic. La descrizione del servizio cita la possibilità per gli utenti di scaricare, riprodurre e ...