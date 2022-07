LaStampa : Formia, va al Pronto Soccorso con i sintomi di un infarto. I medici le fanno il tampone: “E’ Covid”. La donna torna… - Nazione_Arezzo : Pronto Donna, a Legambiente e Acli i 30mila euro contro la violenza di genere - venti4ore : Pronto Donna, a Legambiente e Acli i 30mila euro contro la violenza di genere - Patatriste16 : RT @Patatriste16: @matteosalvinimi A me sembra che quello disperato sia tu, @matteosalvinimi . Avevi il 38%, eri pronto per fare il premier… - FraF74 : RT @byoblu: Una donna morta di infarto dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso con tampone positivo, una figlia che non può dare l’ul… -

LA NAZIONE

Tuttoper l'agosto all'arena estiva della Manifattura Tabacchi di Firenze, il cui programma ... incentrato sugli ultimi quattro anni della vita di Julie, unaprossima ai trent'anni che non ...Commenta così l'assessore Giovanna Carlettini l'erogazione dei fondi stanziati a Associazioneper il progetto "Nuove Gener - Azioni", a Legambiente circolo Laura Conti per il progetto "... Pronto Donna, a Legambiente e Acli i 30mila euro contro la violenza di genere “Io non ci sto. Io non rimango in silenzio. La ragazza è stata brutalmente aggredita, nella mia palestra ma lui è già libero” ha ...Commenta così l’assessore Giovanna Carlettini l’erogazione dei fondi stanziati a Associazione Pronto Donna per il progetto “Nuove Gener-Azioni”, a Legambiente circolo Laura Conti per il progetto ...