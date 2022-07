Profumi estate 2022 | fragranze con Moscow Mule | Spritz e Gin Tonic

Leggi su amica

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il momento più perfetto dell’è quello dell’aperitivo, possibilmente al tramonto. Al mare o in città, sorseggiare un cocktail in assoluto relax è un lusso al quale cedere per ritrovare la serenità. Non è un caso, perciò, che la nuova frontiera della profumeria sembri nascondersi tra le note alcoliche deidell’. Un connubio trae mixology che permette di sperimentare con nuove composizioni olfattive, capaci di “imbottigliare” un momento di relax assoluto come l’aperitivo. Un modo nuovo di assaporare il profumo, associando note fresche come quelle di un Gino quelle più agrumeti dello. Per gli intenditori, poi, idell’alzano la loro gradazione attraverso ...