Procura Caltanissetta riapre inchiesta 'Mafia e appalti' (Di venerdì 29 luglio 2022) Palermo, 29 lug. (Adnkronos) - A 30 anni esatti dall'archiviazione del dossier 'Mafia e appalti' a Palermo, su cui aveva indagato il giudice Giovanni Falcone, l'inchiesta viene riaperta. Ma stavolta ad occuparsene non sono più i magistrati palermitani bensì i 'cugini' di Caltanissetta. Le bocche in Procura sono cucite, l'indagine è top secret, ma come apprende l'Adnkronos, il pool stragi da qualche settimana sta indagando su quel dossier dei Carabinieri del Ros, finito prepotentemente in processi importanti, come quello sulla cosiddetta trattativa tra Stato e Mafia, ma anche nel più recente processo sul depistaggio sulla strage Borsellino, terminato con la prescrizione per due imputati e l'assoluzione del terzo. Tutti poliziotti del Gruppo 'Falcone e Borsellino'. I magistrati che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Palermo, 29 lug. (Adnkronos) - A 30 anni esatti dall'archiviazione del dossier '' a Palermo, su cui aveva indagato il giudice Giovanni Falcone, l'viene riaperta. Ma stavolta ad occuparsene non sono più i magistrati palermitani bensì i 'cugini' di. Le bocche insono cucite, l'indagine è top secret, ma come apprende l'Adnkronos, il pool stragi da qualche settimana sta indagando su quel dossier dei Carabinieri del Ros, finito prepotentemente in processi importanti, come quello sulla cosiddetta trattativa tra Stato e, ma anche nel più recente processo sul depistaggio sulla strage Borsellino, terminato con la prescrizione per due imputati e l'assoluzione del terzo. Tutti poliziotti del Gruppo 'Falcone e Borsellino'. I magistrati che ...

