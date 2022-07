Prime Video, le novità di agosto tra serie tv e film (Di venerdì 29 luglio 2022) Sylvester Stallone: un nome, una certezza? L'appuntamento principale di agosto su Prime Video è con il suo primo film da supereroe. Insieme a un altro film, che celebra gli eroi, super perché normali, che salvarono i 13 ragazzi thailandesi rimasti incastrati nella grotta di Tham Luang. A guidarli nei panni del team che coordinà sub locali e internazionali, in una storia diretta da Ron Howard, Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton. Samaritan e Tredici vite, questi i titoli delle sue pellicole, puntano su grandi interpreti. Da un lato, Stallone, uomo d'acciaio del cinema americano, rappresentato in una nuova sfumatura, quella che prevede super cattivi e super poteri. Nel suo caso nascosti, a favore di una vita in incognito, da eroe in pensione ed eremita richiamato al proprio dovere - anzi, alle ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 29 luglio 2022) Sylvester Stallone: un nome, una certezza? L'appuntamento principale disuè con il suo primoda supereroe. Insieme a un altro, che celebra gli eroi, super perché normali, che salvarono i 13 ragazzi thailandesi rimasti incastrati nella grotta di Tham Luang. A guidarli nei panni del team che coordinà sub locali e internazionali, in una storia diretta da Ron Howard, Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton. Samaritan e Tredici vite, questi i titoli delle sue pellicole, puntano su grandi interpreti. Da un lato, Stallone, uomo d'acciaio del cinema americano, rappresentato in una nuova sfumatura, quella che prevede super cattivi e super poteri. Nel suo caso nascosti, a favore di una vita in incognito, da eroe in pensione ed eremita richiamato al proprio dovere - anzi, alle ...

