Prezzo benzina e diesel non cambia oggi in Italia

(Adnkronos) – Il Prezzo di un litro di benzina e diesel oggi in Italia rimane sostanzialmente invariato, con tendenza ad un ulteriore calo al distributore da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. Alla vigilia dell'esodo agostano, risultano invariati questa mattina rispetto a ieri i listini dei prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi, mentre continuano a scendere le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio, soprattutto grazie ai ribassi delle pompe bianche. Brent a 102 dollari, quotazione della benzina in aumento, gasolio in calo. La benzina self service è sotto 1,9 euro/litro in media nazionale, il gasolio a 1,87. Ancora in rialzo il metano auto. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai ...

