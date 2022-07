Previsioni meteo, quando finisce il caldo? Ecco dove ci sarà ancora bollino rosso (Di venerdì 29 luglio 2022) No, non fa caldo come nelle ondate peggiori avute quest'estate. Tuttavia, è innegabile che negli ultimi giorni diverse città abbiano patito gli effetti dell'afa. Lo dimostra il fatto che il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Sanità segnalava dieci città da bollino rosso per venerdì. Un dato che era in controtendenza con i fenomeni di maltempo che avevano interessato il Settentrione. Diminuiscono le città da bollino rosso quando, però, è arrivato il momento di tuffarsi nel weekend non si può non notare che le cose stiano un po' cambiando. A partire dai dati relativi ai bollini. In rosso per sabato ci sono soltanto sei città. Si tratta di Cagliari, Campobasso, Catania, Frosinone, Palermo, Perugia e Roma. Nella giornata di domenica, invece, si scende ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 29 luglio 2022) No, non facome nelle ondate peggiori avute quest'estate. Tuttavia, è innegabile che negli ultimi giorni diverse città abbiano patito gli effetti dell'afa. Lo dimostra il fatto che il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Sanità segnalava dieci città daper venerdì. Un dato che era in controtendenza con i fenomeni di maltempo che avevano interessato il Settentrione. Diminuiscono le città da, però, è arrivato il momento di tuffarsi nel weekend non si può non notare che le cose stiano un po' cambiando. A partire dai dati relativi ai bollini. Inper sabato ci sono soltanto sei città. Si tratta di Cagliari, Campobasso, Catania, Frosinone, Palermo, Perugia e Roma. Nella giornata di domenica, invece, si scende ...

