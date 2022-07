Premier Centrodestra, testa a testa tra Meloni e Salvini Il sondaggio di Affaritaliani.it riapre i giochi elettorali (Di venerdì 29 luglio 2022) testa a testa tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I risultati del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, sono abbastanza sorprendenti. Tra gli elettori del Centrodestra, la leader di Fratelli d'Italia viene indicata come presidente del Consiglio dal 47,8% mentre il segretario della Lega è vicinissimo con il 47,1%. Il... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 29 luglio 2022)tra Giorgiae Matteo. I risultati delrealizzato per.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, sono abbastanza sorprendenti. Tra gli elettori del, la leader di Fratelli d'Italia viene indicata come presidente del Consiglio dal 47,8% mentre il segretario della Lega è vicinissimo con il 47,1%. Il... Segui su.it

