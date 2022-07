Porco Rosso compie 30 anni e torna al cinema, per la prima volta anche in lingua originale (Di venerdì 29 luglio 2022) Porco Rosso festeggia 30 anni dall'uscita nelle sale giapponesi e torna al cinema, per la prima volta anche in lingua originale con i sottotitoli italiani. Trent'anni fa, nei cinema del Giappone, arrivava un film che sarebbe diventato campione d'incassi entrando nell'immaginario collettivo: Porco Rosso di Hayao Miyazaki. Per festeggiare l'importante traguardo, Lucky Red riporta al cinema il capolavoro dello Studio Ghibli dal 1 al 7 agosto in duplice versione: doppiato e, per la prima volta, in lingua originale con sottotitoli in italiano. Un'occasione unica per i fan e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 luglio 2022)festeggia 30dall'uscita nelle sale giapponesi eal, per laincon i sottotitoli italiani. Trent'fa, neidel Giappone, arrivava un film che sarebbe diventato campione d'incassi entrando nell'immaginario collettivo:di Hayao Miyazaki. Per festeggiare l'importante traguardo, Lucky Red riporta alil capolavoro dello Studio Ghibli dal 1 al 7 agosto in duplice versione: doppiato e, per la, incon sottotitoli in italiano. Un'occasione unica per i fan e ...

