Politiche, Mastella: “Da Benevento la prima sconfitta per l’alleanza Pd-Azione” (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota di Clemente Mastella, Sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro. “Da Benevento arriva la prima sonora sconfitta per la nascitura alleanza Pd-Azione. Difficile allearsi con chi, sul territorio, continua a farci la guerra, e, soprattutto, con chi ha l’ossessione di mandarci a casa facendo matrimoni di interesse politico con tutto l’arco costituzionale. Da queste parti, però, siamo una realtà scomoda di cui io sono, evidentemente, l’ultimo rappresentante. Noi di Centro siamo gli eredi di una tradizione democristiana forte, salda e fortemente ancorata ai bisogni dei territori. Non ci fa paura andare da soli, soprattutto, dopo lo straordinario risultato di ieri, da cui è uscita ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota di Clemente, Sindaco die leader di Noi di Centro. “Daarriva lasonoraper la nascitura alleanza Pd-. Difficile allearsi con chi, sul territorio, continua a farci la guerra, e, soprattutto, con chi ha l’ossessione di mandarci a casa facendo matrimoni di interesse politico con tutto l’arco costituzionale. Da queste parti, però, siamo una realtà scomoda di cui io sono, evidentemente, l’ultimo rappresentante. Noi di Centro siamo gli eredi di una tradizione democristiana forte, salda e fortemente ancorata ai bisogni dei territori. Non ci fa paura andare da soli, soprattutto, dopo lo straordinario risultato di ieri, da cui è uscita ...

TV7Benevento : MASTELLA: “NON C'E' DUE SENZA TRE......PRONTO A VINCERE ANCHE ALLE POLITICHE”. VIDEO - - anteprima24 : ** Mastella festeggia la vittoria di Lombardi e dice la sua sulle prossime elezioni politiche **… - AndreD81 : RT @AntonioAmorosi: Mastella attack: “Se Berlusconi dà 1000 € al mese io do 1010”. Politiche 2022: “E’ finita l’epoca dei governi tecnici'.… - MGuerrieri1 : RT @AntonioAmorosi: Mastella attack: “Se Berlusconi dà 1000 € al mese io do 1010”. Politiche 2022: “E’ finita l’epoca dei governi tecnici'.… - AntonioAmorosi : Mastella attack: “Se Berlusconi dà 1000 € al mese io do 1010”. Politiche 2022: “E’ finita l’epoca dei governi tecni… -