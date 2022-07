Pil | Mef “Crescita robusta | completato recupero da crisi pandemia”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La stima flash dell'Istat indica che dopo il rallentamento di inizio d'anno l'economia italiana ha messo a segno unacongiunturale del Pil pari all'1% e un aumento del 4,6% rispetto al corrispondente periodo del 2021. Laannuale acquisita è pari al 3,4%, superiore al 3,1% previsto nel Def”. Così in una nota il Mef, sottolineando come “il notevole incremento del Pil nel secondo trimestre si è verificato in un contesto di grande difficoltà per via della guerra in Ucraina, dell'impennata dei prezzi internazionali dell'energia e dei prodotti alimentari e del rialzo dei tassi di interesse a livello globale. L'ulteriore rafforzamento dell'attività nel settore dei servizi è stato favorito dall'eliminazione della gran parte delle misure restrittive legate al Covid-19. L'industria ha beneficiato di un andamento nel complesso ...