... uno dei più autorevoli economisti italiani, in un commento su Inpiù."La stima anticipata Istat deldel II trimestre (+1%) - spiega De- è superiore alle attese più recenti formulate dai ...... citando studi che la valutavano in senso critico, come quello di De. Probabilmente chi la ... perché è anch'esso il prodotto di una massa (la quota deldel Paese considerato sul totale ... Pil, De Nardis: Italia veleggia verso 3,4%, semestre meglio di attese Roma, 29 lug. (askanews) - Con gli ultimi dati Istat, migliori delle attese l'Italia quest'anno veleggia con ogni probabilità verso un ...