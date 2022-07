Phisikk du role – Il candidato premier

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 luglio 2022) Tra gli effetti collaterali di questa bizzarra campagna elettorale in mutande da bagno, c’è quello della probabilissima cristallizzazione del quadro restituito oggi dagli alacri sondaggisti. Parliamoci chiaro: c’è forse qualcuno che pensa veramente ad un dibattito pubblico su progetti e programmi nel mese di agosto? Suvvia, non prendiamoci in giro: l’impraticabilità della competizione per nuovi attori (solo le sigle già presenti in Parlamento da un pezzo sono esentate dalla raccolta delle firme), restringe la scelta al mazzo che c’è già, escludendo conversioni degli elettori sulla base di programmi e proposte alternative. Dunque aspettiamoci l’allontanamento dalle urne di un altro pezzo d’Italia e scostamenti minimi rispetto a quello che già è sotto i nostri occhi: non ci sarà un voto popolare che sia effetto di una valutazione di programmi e idealità, ma solo del sentiment già ...