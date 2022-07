Petagna al Monza, accelerata decisiva che sblocca Simeone: quando si chiude (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo una lunga attesa, la trattativa che porterà Andrea Petagna dal Napoli al Monza sembra ormai essere in dirittura d’arrivo. L’ex centravanti di Atalanta e Spal, infatti, è ormai davvero pronto a sposare la causa del club di Berlusconi e Galliani. Petagna – che da tempo chiedeva di essere ceduto per trovare più spazio – lascerà dunque lo spazio necessario all’approdo in azzurro di Giovanni Simeone. La trattativa tra Napoli, Monza e Petagna dovrebbe chiudersi all’inizio della prossima settimana, probabilmente già lunedì. FOTO: Getty – Simeone Hellas VeronaQuesto è quanto riferisce La Repubblica, secondo cui i brianzoli avrebbero anche aumentato la parte fissa da corrispondere al Napoli. Per Petagna è invece pronto un contratto ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo una lunga attesa, la trattativa che porterà Andreadal Napoli alsembra ormai essere in dirittura d’arrivo. L’ex centravanti di Atalanta e Spal, infatti, è ormai davvero pronto a sposare la causa del club di Berlusconi e Galliani.– che da tempo chiedeva di essere ceduto per trovare più spazio – lascerà dunque lo spazio necessario all’approdo in azzurro di Giovanni. La trattativa tra Napoli,dovrebbersi all’inizio della prossima settimana, probabilmente già lunedì. FOTO: Getty –Hellas VeronaQuesto è quanto riferisce La Repubblica, secondo cui i brianzoli avrebbero anche aumentato la parte fissa da corrispondere al Napoli. Perè invece pronto un contratto ...

