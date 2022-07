Pescara, ragazza massacrata in palestra: albanese la prende a calci e pugni (Video) (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug — Una brutale aggressione in palestra, a Pescara, consumata ai danni di una ragazza di venticinque anni che si stava allenando. L’agghiacciante scena è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza, le quali rimandano i fotogrammi del pestaggio; autore del folle e violento gesto un energumeno albanese che si stava allenando a poca distanza dalla propria vittima. L’episodio, che risale a giovedì scorso, è avvenuto durante un imponente acquazzone che si è abbattuto sulla città di Pescara e secondo quanto riferito da alcuni testimoni nella palestra non erano presenti più di dieci persone. La ragazza aggredita è stata trasportata in ospedale, con diverse contusioni, ferite e traumi. Lo riferisce Il Pescara. albanese pesta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug — Una brutale aggressione in, a, consumata ai danni di unadi venticinque anni che si stava allenando. L’agghiacciante scena è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza, le quali rimandano i fotogrammi del pestaggio; autore del folle e violento gesto un energumenoche si stava allenando a poca distanza dalla propria vittima. L’episodio, che risale a giovedì scorso, è avvenuto durante un imponente acquazzone che si è abbattuto sulla città die secondo quanto riferito da alcuni testimoni nellanon erano presenti più di dieci persone. Laaggredita è stata trasportata in ospedale, con diverse contusioni, ferite e traumi. Lo riferisce Ilpesta ...

