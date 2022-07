Personaggio del momento si candida per il Grande Fratello Vip (Di venerdì 29 luglio 2022) Chi usa TikTok non potrà non essersi imbattuto nelle avventure di Natasha, Jennifer e Salvatore. Con i suoi video dove racconta di colazioni, pomeriggi al mare e serate in famiglia, Natasha Martino ha raggiunto 600.000 follower sul social cinese e i suoi filmati sono diventati virali ovunque. Così com’è stato 10 anni fa per Gemma del Sud e un anno fa per Follettina, adesso Natasha è il Personaggio web del momento. Da Personaggio del web a vippona del GF Vip? In questi giorni una follower di Natasha le ha chiesto se accetterebbe di partecipare al Grande Fratello Vip. La tiktoker calabrese ha rivelato che sarebbe disposta ad entrare nella casa di Cinecittà: “Se vorrei fare il Grande Fratello Vip? Non lo so, io penso che nella vita bisogna accettare delle nuove sfide. ... Leggi su biccy (Di venerdì 29 luglio 2022) Chi usa TikTok non potrà non essersi imbattuto nelle avventure di Natasha, Jennifer e Salvatore. Con i suoi video dove racconta di colazioni, pomeriggi al mare e serate in famiglia, Natasha Martino ha raggiunto 600.000 follower sul social cinese e i suoi filmati sono diventati virali ovunque. Così com’è stato 10 anni fa per Gemma del Sud e un anno fa per Follettina, adesso Natasha è ilweb del. Dadel web a vippona del GF Vip? In questi giorni una follower di Natasha le ha chiesto se accetterebbe di partecipare alVip. La tiktoker calabrese ha rivelato che sarebbe disposta ad entrare nella casa di Cinecittà: “Se vorrei fare ilVip? Non lo so, io penso che nella vita bisogna accettare delle nuove sfide. ...

